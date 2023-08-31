Французский политик Ферри: Наступление Киева терпит неудачу, нужны переговоры Фото: Юлия МАРКИНА

Французский политик и публицист Люк Ферри в статье в газете Le Figaro согласился с экс-президентом Франции Саркози, который завил о необходимости переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Саркози отметил, что решение военным путем невозможно: теперь очевидно, ...контрнаступление терпит неудачу, так что в конечном итоге будут необходимы переговоры...», - отметил Ферри, напомнив о ядерном потенциале России.

Политик согласился с Саркози, что Украина является мостом между Россией и Западной Европой.

«На востоке страны много русскоязычных и симпатизирующих России общин», - указал он.

Ферри подчеркнул, что утверждать обратное - значит не только разбрасываться ложными обещаниями, но и рисковать, как это уже показала гражданская война на Донбассе, разорвать Украину на части.

По его мнению, Киеву необходимо отказаться от попыток вернуть Крым военным путем. Ферри предложил провести в Крыму еще один референдум под наблюдением ЕС.

Как писал сайт KP.RU, 16 августа экс-президент Франции Николя Саркози призвал страны Запада не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крымский полуостров Украине или кому-либо ещё.

Саркози отметил, что Крым всегда, исторически, был частью России, а его жители считают себя гражданами РФ.

Он добавил, что когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад - это иллюзия.

Политик заявил, что в Крыму попросту необходимо провести ещё один референдум, и пригласить на него международных наблюдателей, чтобы весь мир убедился в том, что Крым хочет быть с Россией и не собирается возвращаться под флаг Украины.

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