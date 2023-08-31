Bloomberg: Киев в 2023 году получил 4 из 14 американских систем VAMPIRE Фото: REUTERS

Украина в 2023 году получила четыре из 14 обещанных США систем противодействия беспилотникам VAMPIRE, ВСУ их уже используют, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Пентагон и компанию-производителя L3Harris Technologies.

«Системы VAMPIRE были поставлены и используются украинскими вооруженными силами», - заявило военное ведомство.

В компании уточнили, что четыре из первых 14 систем, на которые был заключен контракт в январе, прибыли на Украину в середине года. Отмечалось, что остальные должны быть поставлены в страну к концу 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

30 мая глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления Запада о том, что поставляемое Украине оружие не должно использоваться для ударов по территории Российской Федерации — очередная ложь.

Он также добавил, что Россия уже давно дала понять, как расценивает ситуацию с угрозами от официальных лиц Киева и западных стран. По всем их заявлениям можно понять, что Запад напрямую поддерживает геноцид.