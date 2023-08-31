ЦТАК: США и Южная Корея разрабатывают план ядерного удара по КНДР Фото: REUTERS

США и Южная Корея отрабатывают сценарий превентивного ядерного удара по КНДР, об этом говорится в заявлении Генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Авантюрные агрессивные военные учения противника Ulji Freedom Shield достигли своего апогея. Они представляют серьезную угрозу, так как они как раз соответствуют сценарию превентивного ядерного удара по КНДР», - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 30 августа КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщал Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Подробностей о дальности и скорости полета ракеты южнокорейские военные не сообщили.

23 августа Северная Корея запустила ракету, предположительно, с разведывательным спутником. В японской префектуре Окинава сработала система оповещения, жителей региона призвали укрыться от возможного падения обломков ракеты в убежищах или зданиях.

Предупреждение было снято после того, как северокорейская ракета миновала воздушное пространство Японии.