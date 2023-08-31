Interia: Дроны «Ланцет» стали кошмаром для ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские «супердроны» «Ланцет» стали «настоящим кошмаром» для ВСУ, об этом говорится в статье польского портала Interia.

«Они - настоящий кошмар для украинских солдат», - подчеркнул портал.

В статье отметили, что настоящий феномен «Ланцета» - это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, «даже прямо перед выбранной целью».

Портал утверждает, что «Ланцеты» сеют ужас среди экипажей украинской техники.

Как писал сайт KP.RU, в мае в зоне спецоперации российский дрон «Ланцет» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, который Киеву недавно поставил Пентагон.

Отмечалось, что барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населённого пункта Водяное уничтожен ЗРК Avenger на базе автомобиля Hummer.

В июле дрон-камикадзе «Ланцет» поразил технику вооруженных формирований Украины на Артемовском направлении.