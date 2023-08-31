Сальдо заявил о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС Фото: ТАСС

Начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС, об этом РИА Новости сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (на восстановление Каховской ГЭС - прим.), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен», - отметил Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности.

«Намерения такие есть, и планы уже проектируются», - добавил Сальдо.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о ЧП.

По его словам, в результате ночных ударов по Каховской ГЭС произошло частичное разрушение задвижек, теперь вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал произошедшее серьезнейшим террористическим актом.

7 августа стало известно, что число жертв после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 57 человек.

Согласно последним данным, подтопленными остаются около 1,5 тысячи жилых домов, а ушла вода из 21,5 тысячи домов. Кроме того, были затоплены 16 кладбищ и более 160 социальных объектов. Местным жителям было выплачено почти 170 млн рублей в виде компенсаций за потерю имущества.