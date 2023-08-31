Российские военные отразили атаку боевиков «Азова»* на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военные отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе националистов бригады «Азов»*, уничтожено более 60 украинских боевиков, об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й мехбригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов»*», - заявил офицер.

Савчук отметил, что противник потерял более 60 человек, уничтожены БМП, боевая бронированная машина и два пикапа. Также сбиты два беспилотника «Лелека-100».

Как писал сайт KP.RU, 31 августа гаубичные расчеты российских десантников уничтожили группу наступающих бойцов ВСУ западнее Артемовска.

Отмечалось, что скопления групп украинских боевиков в лесопосадках вблизи Артемовска были вскрыты расчетом БПЛА.

Разведчики передали координаты и прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты противника, пытавшаяся укрыться в лесопосадке.

В ведомстве уточнили, что попытка наступления со стороны ВСУ проходила западнее Артемовска.

* Запрещенная в России террористическая организация.