Полпред Президента в СФО Анатолий Серышев посетил стройку кампуса мирового уровня НГУ

Новый учебный корпус предполагает создание самых современных пространств для работы с одаренными школьниками. Фото: Михаил ПАНОВ

30 августа Полномочный представитель Президента в СФО Анатолий Серышев посетил стройплощадку кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, строящегося в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты».

Во время рабочего визита Серышев ознакомился с ходом строительства объектов первой и второй очередей и планами по их поэтапному введению в эксплуатацию. В частности, полпреда интересовала готовность коммуникаций к климатическим особенностям региона, качество условий проживания будущих студентов и сроки переезда учеников СУНЦ НГУ в новые здания. Представители НГУ и представители Технического заказчика подтвердили, что по планам талантливые школьники начнут 2024-2025 учебный год уже в новых зданиях, а суровые сибирские морозы не повлияют на жизнь и учебу школьников: в учебном и досуговом корпусах СУНЦ предусмотрена система подогрева воды. Такая же система будет работать в строящихся общежитиях.

В актовом зале строителям удалось создать объемное открытое пространство без дополнительных колонн. Здесь можно будет проводить как крупные мероприятия, так и камерные концерты. Фото: Михаил ПАНОВ

Особое внимание Анатолий Серышев обратил на предстоящее благоустройство территории возле строящихся зданий. Он подчеркнул важность заблаговременного создания грамотно продуманной ландшафтной среды. Представитель Технического заказчика рассказал, что работы по благоустройству территории уже начались, но масштабно они будут проходить на завершающей стадии строительства, весной 2024 года. Помощь в озеленении территории оказывает и Центральный сибирский ботанический сад СО РАН.

Напомним, в рамках строительства кампуса мирового уровня НГУ в новосибирском Академгородке появятся два новых корпуса СУНЦ НГУ, комплекс студенческих общежитий на 690 мест, а также три корпуса для учебной, проектной и научно-исследовательской деятельности. Здания будут вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2024-2025 гг.