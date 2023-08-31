Риэлтор Внукова: осенью квартиры у застройщиков будут дешевле, чем на вторичке Фото: Иван МАКЕЕВ

Риэлтор Галина Внукова предполагает, что осенью цены на жилье могут снизиться. Она объясняет это тем, что возросшая ключевая ставка (до 12%) повлияет на торговлю недвижимостью, так как к ней привязана ставка по кредитам и депозитам.

Прежде чем купить жилье, надо все тщательно продумать: постоянный доход, долговую нагрузку, сравнивать варианты по размеру ежемесячного платежа по кредиту и переплате. В любом случае, торопиться нельзя. Стоит постоянно изучать рынок недвижимости.

Эксперт советует покупать квартиры у застройщиков. Есть вероятность, что они, скорее всего, начнут снижать цены, чтобы повысить продажи и привлечь покупателей.

- Именно у них можно приобрести квартиру под 5–8% годовых на весь срок действия ипотеки. Это может быть выгоднее, чем брать дешевое жилье на вторичном рынке с кредитом под 14%, - уточняет Внукова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».