Захарова: Запад изначально не видел будущего для Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что Запад продолжает поставлять оружие Украине, явно преследуя одну цель: уничтожить страну как государство.

За рубежом осознают, что в скором времени конфликт достигнет предела. Западный режим хочет разрушить страну.

По логике вещей, если цель была в сохранении, то Украину не стали накачивать тяжелым оружием, подводя к смерти. Вследствие этого, кризис усугубляется, так как продолжают гибнуть украинские граждане.

- Похищения людей на территории Украины для отправки на фронт, сегрегация и стравливание различных частей украинского общества - на Западе не могли это не понимать, - подвела итог Захарова в интервью телеканалу «360».

Ранее, Мария Захарова выразила уверенность, что заявление начальника штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Йенсена о возможности вступления Украины в НАТО являются вбросом. Она заявила, что речь идёт о некоем пробросе, о некоем вбросе, пишет Rt.