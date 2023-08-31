МВД России упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ упростило условия поступления на службу в органы. Об этом в четверг, 31 августа, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, отметив, что был исключен институт личного поручительства, а также изменены возрастные ограничения.

«Ранее на службу в органы внутренних дел можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности, на замещение которой претендовал гражданин», - напомнила представитель ведомства и сообщила, что теперь возраст поступления на службу будет определяться «в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу».

Волк уточнила, что при наличии специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст будет 50 лет, а для среднего и старшего, за исключением званий полковника, - 55 лет.

Россияне, ранее проходившие службу в МВД на должностях, которые предусматривают присвоение воинских или специальных званий, смогут заключить контракт на срок до одного года без прохождения при этом испытательного срока.

Кроме того, у сотрудников ведомства, которые ранее, выполняя особые задачи, получили ранения и были признаны негодными к дальнейшей службе по состоянию здоровья, смогут теперь продолжить работу. Отмечается, что они могут быть назначены на индивидуально подобранные должности.

Напомним, в начале августа этого года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет.