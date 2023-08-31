Учеников в мусульманской одежде не будут пускать в школы Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учеников в мусульманской одежде перестанут пускать во французские школы с начала нового учебного года. Об этом в четверг, 31 августа, сообщил министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь.

«Учащиеся, приходящие в школу в абайе или камисе, не смогут войти в класс, но их будут приветствовать в школах, сотрудникам которых придется объяснять им смысл этого запрета с начала учебного года», - передает газета Le Figaro слова главы ведомства, назвав секуляризм одной из фундаментальных ценностей французской школы.

Напомним, что в 2004 году во Франции запретили в школах ношение хиджабов, которые теперь нужно снимать на входе в учебное заведение, а в 2011 году Франция стала второй страной в Европе после Бельгии, где вовсе запретил публичное ношение мусульманской накидки.