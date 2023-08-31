Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном" со школьниками

Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном" для школьников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок “Разговор о важном”, в котором примут участие 30 школьников.

“Первого сентября президент Российской Федерации Путин в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном".” — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на встречу с президентом придут 30 школьников, достигших серьезных успехов в учете и победивших на международных олимпиадах и конкурсах.

Напомним, в 2022 году Владимир Путин также проводил “разговор о важном” со школьниками в Калининграде. В день знаний президент провел с ними совсем не детскую беседу, поскольку ребята интересовались будущим России, перспективами науки и образования, а также часто задавали вопросы о конфликте на Украине.