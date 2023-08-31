Тело экс-депутата Гамзаева нашли в доме в Подмосковье с огнестрельным ранением

В Москве погиб экс-депутат парламента Дагестана Ахмед Гамзаев Фото: соцсети

Бывший депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев погиб в Москве.

“В Подмосковье был застрелен бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. 55-летний экс-политик был убит 26 августа”, — сообщает “КП-Ставрополь”.

Парламент региона подтвердил гибель депутата, однако не стал приводить подробности. Пресс-служба администрации Кайтагского района Дагестана уточнила, что тело Гамзаева уже привезли на родину и похоронили в родном селе Чумли.

Ахмед Гамзаев получил высшее образование в Дагестанском государственном университете. На своей должности депутат занимался контролем и управлением персоналом госслужбы, а также строительством аэродромов и автомобильных дорог.