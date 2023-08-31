Гастроэнтеролог назвала продукты, которые не стоит употреблять женщинам в постменопаузе

Женщинам советуют избегать сладостей и употреблять больше фруктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После наступления менапаузы многие женщины замечают изменения в организме, в частности, не редко начинается резкий набор веса. Чтобы избежать негативных послествий, необходимо особенно тщательно следить за питанием, об этом рассказала «Газете.ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

- Чтобы не провоцировать набор веса и скачки инсулина, женщинам стоит ограничить употребление сладостей и выпечки, также не стоит употреблять алкогольные напитки, - отметила медик.

Она уточнила, что женщинам в этот период стоит добавить в рацион больше фруктов, рыбу, нежирную индейку или курицу. При этом необходимо соблюдать питьевой режим.

Ранее «Москва 24» сообщила, что кабачок может помочь людям старше 45 лет в борьбе с отеками и возрастным ослаблением зрения. В овоще содержатся антиоксиданты, витамины B и С и другие полезные микроэлементы.

По данным телеканала «360» кефир, йогурт, ряженка и простокваша являются самыми полезными для здоровья кисломолочными напитками. Важно, чтобы продукт не содержал сахара. При этом не стоит покупать обезжиренный кефир, он затрудняет процесс усвоения кальция.