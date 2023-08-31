Эксперт рассказал о развитии науки для импортозамещения лекарств в РФ

Россия стремится развивать отечественное производство лекарств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России развивается производство, а также научная база, что позволит сократить импорт лекарственных препаратов. Об этом РИАМО рассказал эксперт по биологическим добавкам Алексей Свистов.

- Россия стремится развивать отечественное производство и укреплять научную базу для сокращения зависимости от импорта в фармацевтической сфере, - считает Свистов.

По его словам, работа в этом направлении «является долгосрочной задачей» и требует значительных усилий и поддержки, в том числе, со стороны государства.

По данным телеканала «360», новые правила отпуска препаратов по рецепту вступают в силу с 1 сентября. При этом, по словам специалистов, сейчас нет причин как опасаться за наличие препаратов в аптеках, так и ожидать бесконтрольного роста цен на них.

Ранее RT сообщил, что новые правила отпуска лекарств позволят сократить количество правонарушений, связанных с реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов, помогут улучшить учёт выписанных льготных рецептов и дадут возможность добросовестным аптечным организациям проверять подлинность рецептов на подлежащие учету препараты.