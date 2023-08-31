Роскачество: посадить человека в тюрьму за просроченный кредит очень трудно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом полугодии 2023 года количество неплательщиков по кредитам увеличилось на 3,3 миллиона по сравнению с прошлым годом. Часто просроченный долг оказывается у коллекторов. А они не гнушаются никакими методами и часто пугают человека, что он окажется за решеткой.

В Роскачестве ответили, возможно ли это. Если заемщик накопил долг свыше 500 тысяч рублей, то он может быть признан банкротом, согласно статье 25 Гражданского кодекса РФ.

Также дело не будут возбуждать против неплательщика, если есть подтверждение, что выплаты прекратились из-за попадания в тяжелую жизненную ситуацию.

В российском Уголовном кодексе действительно есть несколько статей, которые формально предусматривают уголовную ответственность за долги по кредитам, но применяются они очень редко.

Тем не менее, не стоит забывать о статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» за подделку документов для получения кредита. Заемщик совершает это действие, заранее зная, что платить долг не будет.

Также уголовное наказание предполагает статья 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

- Если сумма долга превышает 2,25 миллиона рублей, а заемщик предоставляет судебному приставу недостоверные сведения о своих источниках дохода, не является по вызовам судебного пристава, не принимает меры по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации, то применяется статья 177 УК Р, - рассказали специалисты Lenta.

Если нечем оплатить долг, нужно обращаться к кредитору. Финансовая организация предложит вариант реструктуризации кредита.

Еще один способ - это подать на банкротство по собственному желанию через МФЦ при небольшой сумме долга.

Тем временем, с 1 сентября банки изменят условия выдачи кредитов. Центробанк повысит надбавки к коэффициентам по потребительским кредитам, а это значит, что получить кредит станет сложнее, пишет Life.