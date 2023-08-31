Совбез ООН проведет заседание по Украине в сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине планируется на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. Об этом сообщила журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По словам Томас-Гринфилд, Албания, которая является председателем Совбеза ООН, в сентябре намерена провести заседание по украинскому вопросу во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Она пройдет с 19 по 25 сентября 2023 года.

Ранее стало известно о том, что международные санкции в отношении Мали прекратили свое действие после вето России в Совбезе ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что РФ решили проголосовать против проекта, предложенного Францией и ОАЭ, из-за того, в нем не учитывалось мнение Бамако о необходимости полного снятия ограничений.