Путин открыл Высокогорский автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае

Путин открыл автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин дал старт движению по Высокогорскому автомобильному мосту — самой северной переправе через Енисей в Красноярском крае.

“Разрешаю”, — сказал Путин на церемонии открытия моста.

Президент отметил, что Высокогорский мост был построен с опережением графика и без превышения сметы.

На строительство моста было выделено около 7 миллиардов рублей, работы начались в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". По расчетам специалистов, Высокогорский мост поспособствует росту добычи золота и заготовок древесины в Красноярском крае.