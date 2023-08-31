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НовостиПолитика31 августа 2023 14:17

Путин открыл Высокогорский автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае

Строительство моста завершено с опережением графика и без превышения сметы
Сергей ЧИКОВ
Путин открыл автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае

Путин открыл автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин дал старт движению по Высокогорскому автомобильному мосту — самой северной переправе через Енисей в Красноярском крае.

“Разрешаю”, — сказал Путин на церемонии открытия моста.

Президент отметил, что Высокогорский мост был построен с опережением графика и без превышения сметы.

На строительство моста было выделено около 7 миллиардов рублей, работы начались в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". По расчетам специалистов, Высокогорский мост поспособствует росту добычи золота и заготовок древесины в Красноярском крае.