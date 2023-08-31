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НовостиПолитика31 августа 2023 14:44

Лавров подробно обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины

Сергей Лавров заявил о невозможности продвижения "формулы Зеленского"
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Лавров подробно обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины

Лавров подробно обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины

Фото: REUTERS

Российский Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в четверг, 31 августа, подробно обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.

Кроме того, на встрече глава российского МИД разъяснил турецкому министру Фидану, почему невозможно продвижение и реализация "формулы мира Зеленского".

Также Лавров предложил главе МИД Турции заранее детально разобрать все вопросы, намеченные на грядущую встречу президентов стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.