Лавров подробно обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины Фото: REUTERS

Российский Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в четверг, 31 августа, подробно обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.

Кроме того, на встрече глава российского МИД разъяснил турецкому министру Фидану, почему невозможно продвижение и реализация "формулы мира Зеленского".

Также Лавров предложил главе МИД Турции заранее детально разобрать все вопросы, намеченные на грядущую встречу президентов стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.