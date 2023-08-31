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НовостиЗдоровье31 августа 2023 14:48

Хирург рассказал об опасных методах увеличения груди

Хирург Зленко: увеличение груди и ягодиц гелем может привести к проблемам
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Нередко женщины делают пластические операции, чтобы обрести уверенность в себе

Нередко женщины делают пластические операции, чтобы обрести уверенность в себе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увеличение груди и ягодиц может привести к проблемам со здоровьем, в том числе, если операция проводится с помощью не рассасывающегося геля. Об этом предупредил пластический хирург Владимир Зленко в беседе с «Газетой.ru».

- Использование не рассасывающихся гелей для увеличения ягодиц и груди приводит к воспалению, отметил хирург.

Он добавил, что нередко пациентам затем требуются повторные операции по удалению геля.

Доктор рассказал, что в настоящий момент врачи все чаще прибегают к процедуре липофилинга, когда увеличение ягодиц проводится собственным жиром пациента.

Ранее RT сообщил, что самой главной причиной для изменения внешности является желание женщины укрепить свой имидж и повысить уверенность в себе. Так, пациентки могут увеличить грудь, изменить форму носа, лица и сделать липосакцию.

Телеканал «Царьград» отмечал, что, по данным специалистов к увлечению груди этому также не стоит прибегать в молодом возрасте, особенно не имея показаний. При этом, импланты рекомендуется менять каждые десять лет. А это означает повторную операцию, которая всегда более травматичная и сложная.