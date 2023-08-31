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НовостиЭкономика31 августа 2023 15:04

Экономист дала прогноз цены на топливо этой осенью

Экономист Скрыль: цены на топливо не поднимутся больше, чем на 1 процент
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Цены на топливо могут подняться, но не значительно, считает эксперт

Цены на топливо могут подняться, но не значительно, считает эксперт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цена бензина на АЗС этой осенью могут подняться, однако, рост составит не более 1 процента. Таким мнением поделилась с «Газетой.ru» доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

- На заправках цена топливо вырастет на 1% от средних показателей по России: 62,36 рублей за литр бензина и 63,98 рублей за литр дизеля, — считает Скрыль.

Она отметила, что государство продолжает выплачивать нефтекомпаниям демпферные выплаты, чтобы остановить рост цен на топливо.

По словам эксперта, главной причиной для беспокойства является то, что темпы роста текущих цен на бензин и дизтопливо превышают накопленную инфляцию и делают невыгодной продажу топлива на АЗС.

Ранее «Известия» сообщили, что, согласно опросу, порядка 42% россиян стали чаще отдавать предпочтение арендным машинам из-за роста цен на бензин. По данным специалистов, автолюбители отказываются от использования собственной машины в пределах города, предпочитая передвигаться на ней только во время загородных и длительных поездок. В городе же они выбирают каршеринг.