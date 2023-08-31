Депутат Швыткин: смена главы Минобороны Украины не повлияет на ход спецоперации Фото: Мария ЛЕНЦ

Смена главы Министерства обороны Украине не может повлиять на ход спецоперации. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

— Это их внутреннее дело в части перестановок. Уверен, что никак не повлияет на ход боевых действий. Для нас все равно, кто будет министром обороны Украины, — подчеркнул депутат.

Также Швыткин отметил, что никаких изменений в задачах, поставленных президентом России, не планируется.

О смене главы украинского Минобороны рассказал один из депутатов Верховной Рады. По имеющейся информации, нынешнего министра обороны Украины могут отстранить от должности уже на следующей неделе. Об этом рассказал Пятый канал.

В это же время слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном диалоге с Россией «когда ВСУ будут возле Крыма» — очередная «морковка перед осликом» для украинцев. Такое мнение выразил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с «Царьградом».