Политолог Кошкин: проблема поставок оружия Киеву связана с производством Фото: EAST NEWS

Страны Запада не могут достигнуть договоренностей с концернами об условиях производства техники, вследствие чего поставка вооружений Киеву идет медленными темпами. Об этом рассказал политолог Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».

— Западные концерны, фирмы, хотят получать долгосрочные государственные заказы, долгосрочные им не дают, но продукцию требуют, — заявил Кошкин.

Эксперт подчеркнул, что из-за этого концерны не могут нарастить производство боеприпасов.

В это же время посольство РФ в Соединенных Штатах назвало очередной пакет военной помощи Украине верхом лицемерия. Дипмиссия считает, что США не отказываются от концепции «борьбы с Россией до последнего украинца». Эти слова опубликовал телеканал «360».

Также стало известно, что польская компания Alfa задолжала Украине 95 миллионов долларов, выполнив свое обещание по поставкам лишь на десять процентов. Ни один из заключенных контрактов не был выполнен в полном объеме. Об этом рассказал Пятый канал.