Эксперт рассказал о причинах роста цен на нефть Фото: REUTERS

Цена барреля нефти марки Brent в ближайшее время будет колебаться в коридоре 80-90 долларов. Такой прогноз дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru».

— Цены на нефть стабилизировались. Я прогнозирую цены на нефть в коридоре 80-90 долларов за баррель, внутри они будут колебаться, все-таки это биржевой товар. В целом такой диапазон устраивает страны альянса ОПЕК+. Для этого они и сокращали квоты на добычу нефти, — подчеркнул эксперт.

В это же время вице-премьер Александр Новак заявил, что добровольное сокращение экспорта нефти из России может быть продлено на октябрь. Сейчас этот вопрос обсуждается с другими государствами. Эти слова опубликовала «Российская газета».

Появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена отказывает Киеву в просьбе о снижении потолка цен на нефть из России с 60 до 30 долларов. Вашингтон опасается, что такой шаг может дестабилизировать мировую экономику. Эту информацию опубликовал портал RT.