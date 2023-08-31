Губернатор Богомаз: Средства ПВО сбили беспилотник над Брянским районом Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - написал Богомаз.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Он уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Как писал сайт KP.RU, утром 31 августа Александр Богомаз сообщал, что российские силы сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Брянской области. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет.

Глава региона добавил, что в результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

30 августа над Брянской области было сбито семь беспилотников.