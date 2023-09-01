В Южно-Сахалинске из-за обильных осадков введен режим ЧС Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

В Южно-Сахалинске введен режим ЧС из-за обильных осадков, об этом сообщила в своем Тelegram-канале мэрия города.

«Из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС. Работает оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин», - сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что в настоящее время все службы - в рабочей готовности.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа непогода вновь ударила по Приморскому краю, не обойдя стороной и Владивосток. В муниципалитетах тонут дома, размывает мосты, а в краевой столице опять затопило многие улицы.

Отмечалось, что Владивосток еще не оправился от прошлого тайфуна, как непогода снова нагрянула в край. По данным ЕДДС города, 29 августа, выпало 73 миллиметра осадков – чуть меньше трети от месячной нормы. При этом синоптики прогнозируют разгул непогоды в ночные часы.

31 августа стало известно, что синоптики в Приморье прогнозируют улучшение погоды на выходных. Гребень тихоокеанского антициклона обеспечит тепло, осадков в ближайшее время не предвидится.