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НовостиОбщество31 августа 2023 22:11

В Москве за взятку задержан врио начальника ОМВД по району Новогиреево

Владимир Пюрвеев задержан за взятку в сумме 250 тысяч рублей
Сергей ГАПЧУК
В Москве за взятку задержан врио начальника ОМВД по району Новогиреево

В Москве за взятку задержан врио начальника ОМВД по району Новогиреево

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве задержали врио начальника ОМВД по району «Новогиреево» Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки», - заявил источник.

По данным агентства, Пюрвеев был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Подробности дела не раскрывались. Следственный комитет требовал у суда арестовать полицейского.

На тот момент Сергея Андреева доставили в суд, где проводилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Напомним, 3 июня у бывшего московского следователя нашли кошелек с биткоинами на 2 млрд рублей. Сотрудника правоохранительного ведомства задержали за взятку, а невероятно большие сбережения нашли во время расследования на ноутбуке обвиняемого.