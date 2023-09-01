В Москве за взятку задержан врио начальника ОМВД по району Новогиреево Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве задержали врио начальника ОМВД по району «Новогиреево» Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки», - заявил источник.

По данным агентства, Пюрвеев был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Подробности дела не раскрывались. Следственный комитет требовал у суда арестовать полицейского.

На тот момент Сергея Андреева доставили в суд, где проводилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Напомним, 3 июня у бывшего московского следователя нашли кошелек с биткоинами на 2 млрд рублей. Сотрудника правоохранительного ведомства задержали за взятку, а невероятно большие сбережения нашли во время расследования на ноутбуке обвиняемого.