Гражданина России и Германии арестовали на Кипре по запросу США Фото: REUTERS

Гражданин России и Германии Артур Петров арестован на Кипре по запросу США в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Штатах микроэлектроники, об этом сообщили в Минюсте США.

Минюст полагает, что Петров, «предположительно, был членом сети», которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании «незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования».

Отмечалось, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

По совокупности обвинений Петрову грозит пожизненное заключение.

Как писал сайт KP.RU, 25 августа в аэропорту Палермо правоохранительные органы задержали гражданина России, который ранее был осужден по обвинению в терроризме и находится в розыске в РФ.

Отмечается, что на данный момент нет информации, путешествовал ли он по поддельным документам. Помимо этого, была неизвестна цель его пребывания в Палермо. Вероятно, мужчина мог какое-то время проживать в Сирии. В публикации рассказали, что он находился в розыске с 2017 года.

Итальянские органы правопорядка проведут допрос задержанного, после чего будет запущена процедура его экстрадиции.