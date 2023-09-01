Китай с 1 сентября ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих Фото: REUTERS

Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, а также некоторых дронов.

Так, теперь под ограничения попадают БПЛА, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение 30 минут, при том что ранее под запрет попадали дроны, чей полет равнялся или превышал один час.

Отмечалось, что под ограничения попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА.

Кроме того, под ограничения попало и оборудование по созданию помех для дронов.

Как писал сайт KP.RU, политолог Алексей Чадаев, организатор всероссийского слета операторов и изобретателей боевых дронов.

Эксперт отметил, что противодронная оборона – это не то же самое, что ПВО. Классическая противовоздушная оборона как таковая не рассчитана на малоразмерные ударные беспилотники. А противодронной обороны до сих пор не было и нет ни у кого в мире. Но ее нам в любом случае надо создавать.

При этом противодронная оборона, в отличие от ПВО, может быть только объектовой. То есть, ты не можешь закрыть ей все небо. Ты вынужден прикрывать конкретный важный объект, даже если это город-миллионник.