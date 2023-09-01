В Винницкой и Житомирской областях произошла серия взрывов Фото: REUTERS

Серия взрывов слышна в Винницкой и Житомирской областях, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах», - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-сервиса, ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа на территории Черниговской области Украины прогремели взрывы. Уточняется, что взрыв прогремел в Новгород-Северском районе. Других подробностей произошедшего издание не приводилось.

30 августа в Одессе второй раз за ночь прогремели взрывы, сообщало украинское издание «Суспильне Одесса». В эту же ночь в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.