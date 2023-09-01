Курганский завод доказал, что Bradley уступают БМП-3 по боевой эффективности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анализ трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показал, что она полностью уступает БМП-3 по боевой эффективности, об этом РИА Новости сообщил замисполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов.

«Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП», - заявил Хромов.

Он отметил, что Bradley вооружена только автоматической пушкой калибром 25 миллиметров и не может плавать без предварительной подготовки, а БМП-3 сходу преодолевает водные преграды.

Специалист добавил, что американская машина имеет низкую подвижность и проходимость, особенно по тем грунтам, которые имеются в регионе проведения спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, 16 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что трофейная западная техника будет изучаться специалистами.

Президент отметил, что есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная.

Глава государства также добавил, что у России есть своя эффективная и современная техника, а танк Т-90 «Прорыв» он и вовсе назвал лучшим в мире.

В начале июля бойцы отрядов БАРС-11 и «Царских волков» смогли приземлить и вытащить на нашу сторону минимально поврежденную ракету Storm Shadow.

Изучение обломков Storm Shadow сэкономит российским разработчикам время на решения для борьбы не только с этими ракетами, но и со многими другими, созданными в НАТО. Это и французская Scalp, и немецкая TAURUS, и американскими JASSM.