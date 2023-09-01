Марочко: Украина ведет работы по возведению линию обороны под Харьковом Фото: REUTERS

Украина ведет инженерные работы по возведению оборонительной линии на подступах к Харькову. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По данным эксперта, под Харьковом роются траншеи, противотанковые рвы, а также готовятся площади для минирования.

"Под Харьковом ВСУ начали активно вести инженерные работы по возведению фортификационных сооружений... На работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия", - приводит слова Марочко РИА Новости.

Между тем, ВСУ в результате активных многодневных попыток контратак под Артёмовском понесли серьезные потери. Среди низ около 8 единиц тяжелой техники и вооружения, а также около 80 солдат.

А экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном заявил, что миллионы украинцев после провала армии массово сбегут в Польшу и навлекут беду на Европу.