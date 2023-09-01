Стала известна стоимость национализированной квартиры Зеленского в Крыму

Константинов: квартиру Зеленского в Крыму оценили в 300 тысяч долларов Фото: пресс-служба Госсовет Крыма

Национализированная квартира президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма оценивается в 200-300 тысяч долларов. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

— Сколько может стоить его ялтинская квартира? При самом оптимистичном варианте 200-300 тысяч долларов — это смех, он в день больше кладет в карман, — подчеркнул Константинов.

Также глава крымского парламента заявил, что с миллиардами на счету Зеленского, ялтинская квартира для него не имеет никакого значения.

— Он проклял тот день, когда приобрел эту квартиру, еще будучи обычным клоуном, не кровавым, как сейчас, — добавил Константинов.

Спикер Госсовета Крыма подчеркнул, что уже никто не помнит каким артистом был Зеленский, а для него уже нет обратного пути в Ялту.

Ранее стало известно, что квартиру Владимира Зеленского выставят на аукцион, а все вырученные за нее деньги будут переданы многодетным или малообеспеченным семьям.