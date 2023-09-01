Politico: первые десять танков Abrams Киев получит в середине сентября

Politico: первые десят танков Abrams Киев получит в середине сентября Фото: REUTERS

Украина получит первые 10 танков Abrams в середине сентября. На Западе надеятся, что прибытие такого вооружение позволит получить преимущество в наступлении, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По данным издания, сейчас 10 танков находятся в Германии и проходят там окончательный ремонт. После окончания они будут отправлены на Украину. Представитель командования Армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелла заявил, что США планируют ускорить доставку 31 танка Киеву к осени.

При этом, издание уточняет, что украинские военные уже завершили программу обучения на американских танках M1 Abrams.

Ранее украинский Министр обороны Алексей Резников сообщил, что страна должна подготовить инфраструктуру для истребителей F-16, что займет около полугода. Об этом он сказал в беседе с изданием Bild.

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