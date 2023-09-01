Губернатор Приамурья Василий Орлов в День знаний открыл самую большую школу в регионе

Губернатор Василий Орлов поздравил с Днем Знаний учеников самой большой школы в Приамурье. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске 1 сентября открылась новая школа на 1700 человек - самая большая в Амурской области и одна из крупнейших на Дальнем Востоке. В торжественной линейке, посвященной Дню знаний, принял участие губернатор Василий Орлов. Глава региона поздравил с началом учебного года педагогов и учеников, среди которых – 300 первоклассников.

«Школа укомплектована самым современным оборудованием, созданы хорошие спортивные залы, специализированные кабинеты. Всего здесь открыли почти 40 классов с углубленным изучением разных предметов – естественнонаучных, экономических, также есть патриотические и, что очень важно, космические. По космическим направлениям школа будет сотрудничать с АмГУ, БГПУ, Роскосмосом и рядом других организаций, занятых в этой сфере. Уверен, многие выпускники этой школы будут работать на космодроме Восточный», - отметил Василий Орлов.

Губернатор напомнил, что школу построили в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. Четырехэтажное здание площадью 30 тысяч квадратных метров рассчитано на 60 классов. В школе оборудованы четыре спортивных зала, актовый зал и школьное кафе на 626 мест. Территорию вокруг здания благоустроили, проложив тротуары и дороги. На строительство школы из бюджета было выделено около 1,7 миллиарда рублей.

По словам директора образовательного учреждения Марии Бессоновой, в школе будут работать 80 человек, штат полностью укомплектован. После линейки губернатор Василий Орлов осмотрел классы и пообщался с учениками. Отдельно глава региона поздравил с Днем знаний ребят из подшефного Амвросиевского района. Дети из ДНР приехали в Благовещенск на международный фестиваль «Детство на Амуре». Юные гости передали губернатору подарок - символическую розу, растущую из оружейной гильзы. Василий Орлов подчеркнул, что Приамурье и вся Россия делают все возможное, чтобы в новых регионах как можно скорее восстановился мир.