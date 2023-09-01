Шойгу: Академия Генштаба ВС РФ подготовит специалистов из 26 дружественных стран Фото: Тимур ХАНОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации заявил о подготовке в учреждении специалистов из дружественных стран.

По информации Шойгу, в этом году подготовку в академии Генштаба ВС РФ пройдут специалисты высшего звена из 26 дружественных стран.

"Ваш бесценный опыт позволит актуализировать учебные программы образовательных организаций Минобороны, воспитывать честных, смелых, ответственных за судьбу России граждан и будет полезен нашим зарубежным партнерам", — заявил Шойгу.

Кроме того, министр обороны добавил, что на данный момент около 40% обучающихся в академии являются участниками специальной военной операции на Украине. Также 80% обучающихся - это ветераны боевых действий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о проведении встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Мероприятие должно пройти в пятницу, 1 сентября.

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