Балицкий: российские войска отбили атаку ВСУ в районе Работино Фото: REUTERS

Утром первого сентября украинские войска попытались пойти в наступление в районе Работино, но российские подразделения пресекли атаку массированным огнем. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек, — говорится в сообщении.

Также Балицкий добавил, что командиры ВСУ в очередной раз бросили на убой целую роту мобилизованных украинских боевиков. Противник атаковал до двухсот человек с легкобронированной военной техникой и автомобилями.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что российские войска уничтожили две штурмовые группы противника на окраине села Вербовое в Запорожской области. После этого была еще одна попытка украинских войск атаки на этом направлении, но атакующие группы были ликвидированы.