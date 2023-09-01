В России отменили зарплатную границу для ипотеки IT-специалистов Фото: Shutterstock

Подтверждение минимального уровня зарплат для IT-специалистов в возрасте до 35 лет больше не требуется для оформления льготной ипотеки. Это стало известно из сообщения Минцифры России, которое ссылается на решение правительства.

— Сотрудники IТ-компаний до 35 лет (включительно) могут больше не подтверждать минимальный уровень зарплаты, чтобы оформить льготную ипотеку, — говорится в сообщении ведомства.

Также стало известно, что кредитный лимит по льготной программе увеличился с 240 до 500 миллиардов рублей. Все эти изменения были приняты Правительством России.

Ранее KP.RU рассказыал, что российские программисты стали чаще интересоваться льготной программой по ипотечному кредитованию. За неполные пять месяцев 2023 года объем выданных ипотек IT-специалистам превысил прошлогодние показатели в полтора раза. Только за апрель 2023 года айтишникам выдали ипотек на 8,3 миллиарда рублей.