Борисов: стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство Фото: Минобороны РФ

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический ракетный комплекс “Сармат” заступил на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения ВС России.

“Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат"”, — сказал Борисов во время марафона “Поделись своим знанием”.

Напомним, РС-28 “Сармат” является шахтным ракетным комплексом пятого поколения с баллистической межконтинентальной ракетой, способной поразить любой континент на Земле через любой полюс. В апреле 2022 года состоялось первое успешное испытание “Сармата”, в ходе которого 200-тонная МБР поразила условную цель на расстоянии 6000 километров.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что аналогов “Сармата” в мире нет и еще долго не будет, поскольку данные комплексы являются уникальным оружием, способным надежно защитить Российскую Федерацию от любых внешних угроз.