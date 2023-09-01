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НовостиПолитика1 сентября 2023 10:43

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

Ракета "Сармат" способна поразить любой континент через любой полюс
Сергей ЧИКОВ
Борисов: стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

Борисов: стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

Фото: Минобороны РФ

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический ракетный комплекс “Сармат” заступил на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения ВС России.

“Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат"”, — сказал Борисов во время марафона “Поделись своим знанием”.

Напомним, РС-28 “Сармат” является шахтным ракетным комплексом пятого поколения с баллистической межконтинентальной ракетой, способной поразить любой континент на Земле через любой полюс. В апреле 2022 года состоялось первое успешное испытание “Сармата”, в ходе которого 200-тонная МБР поразила условную цель на расстоянии 6000 километров.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что аналогов “Сармата” в мире нет и еще долго не будет, поскольку данные комплексы являются уникальным оружием, способным надежно защитить Российскую Федерацию от любых внешних угроз.