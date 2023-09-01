Певица Диана Гурцкая впервые вышла на сцену после смерти мужа. Фото: Первый канал

Певица Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко практически не выходит в свет. По случаю Дня знаний она появилась на концерте в Кремле. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, все присутствующие отметили сильные изменения в артистке - она не улыбается и не желает общаться с посторонними. Кроме того, она появилась на мероприятии без макияжа, хотя раньше себе такого не позволяла.

На сцену Гурцкая вышла в окружении помощников. В момент, когда она запела, многие зрители не смогли скрыть слез. При этом, вокал у Дианы такой же сильный, отметили слушатели. После выступления она сразу же уехала из Кремля и не стала общаться с журналистами.

О том, что Диана Гурцкая тяжело переживает потерю супруга, говорила и ее подруга Алена Кравец. В августе 2023 года Гурцкая перестала выходить на связь и общаться по телефону даже с близкими людьми.