Путин: нельзя откладывать решение социальных вопросов на Донбассе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 сентября, на церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах страны по ВКС заявил о том, какие задачи должны быть решены на Донбассе.

По словам главы государства, несмотря на главную роль темы безопасности, откладывать решение социальных вопросов в регионе нельзя.

"Нельзя откладывать решение социальных вопросов в Донбассе, несмотря на первостепенную роль темы безопасности", - заявил Путин.

Кроме того, 1 сентября российский лидер принял участие в старте строительства трех школ с обучением на русском языке в Киргизии вместе с главой республики Садыром Жапаровым. Также президент обратился с поздравлениями в честь Дня знаний ко всем школьникам, студентам и педагогам образовательных учреждений.