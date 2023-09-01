Путин заявил, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%

Путин заявил, что доступность дошкольного образования достигла почти 100% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия по видео-конференц-связи новых школ в регионах РФ отметил уровень доступности дошкольного образования в стране.

Путин заявил, что в России достигнуты хорошие результаты по программе строительства детских садов и яслей.

"Удалось добиться практически стопроцентной доступности дошкольного образования — 99%", - сказал глава государства.

"Подчеркну, развитие и общего, и дошкольного образования - это важные направления нашей демографической политики, и все принятые в этой сфере решения должны безусловно исполняться", - подчеркнул Путин.

Отметим, начиная с 2025 года на обновление и капитальный ремонт образовательных учреждений и детсадов будут выделяться средства из федерального бюджета. Путин напомнил губернатором необходимость не только своевременно выделять ресурсы на ремонт, но и закупать удобную и безопасную мебель, современное оборудование в классы и спортзалы.

Кроме того, президент России поручил губернаторам с особым вниманием относиться к развитию материально-технической базы образования в сельской местности.