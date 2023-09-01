Топ-менеджер «Рольфа» Кайро получил 8,5 года за вывод почти 4 млрд рублей из РФ

Анатолия Кайро признали виновным в выводе за рубеж 4 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве приговорил директора департамента развития бизнеса компании “Рольф” Анатолия Кайро к 8,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кайро признан виновным по делу о незаконном выводе за границу 4 миллиардов рублей.

“Суд постановил признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей”, — огласил решения судья Черемушкинского суда Москвы.

После вынесения приговора защита Кайро заявила о намерении обжаловать приговор. По данным следствия, в 2014 году обвиняемый был соучастником преступной схемы, по которой на его счета в компании, зарегистрированной на Кипре, были перечислены 4 миллиарда рублей, полученные от коммерческой деятельности компании.

Вместе с Кайро по данному делу проходят глава автодилера “Рольф” Сергей Петров, который считается организатором данной преступной схемы, а также ряд других руководителей компании.