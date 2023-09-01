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НовостиПолитика1 сентября 2023 12:48

Минобороны РФ: бойцы ВСУ отказываются от форсирования Днепра

По данным Минобороны, за прошедшую неделю на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 230 солдат
Сергей ЧИКОВ
Минобороны РФ: по показаниям пленных, бойцы ВСУ отказываются форсировать Днепр

Минобороны РФ: по показаниям пленных, бойцы ВСУ отказываются форсировать Днепр

Фото: REUTERS

Министерство обороны России заявило, что большая часть личного состава ВСУ отказывается от выполнения боевых задач по форсированию реки Днепр на Херсонском направлении.

“По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра”, — сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что за прошедшую неделю на данном направлении было уничтожено до 230 военнослужащих ВСУ, а также 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Минобороны добавило, что командование ВСУ целенаправленно бросает в “мясные штурмы” своих военных и заставляет их пешком преодолевать минные поля.