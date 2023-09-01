Минобороны РФ: бойцы ВСУ отказываются от форсирования Днепра

Минобороны РФ: по показаниям пленных, бойцы ВСУ отказываются форсировать Днепр Фото: REUTERS

Министерство обороны России заявило, что большая часть личного состава ВСУ отказывается от выполнения боевых задач по форсированию реки Днепр на Херсонском направлении.

“По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра”, — сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что за прошедшую неделю на данном направлении было уничтожено до 230 военнослужащих ВСУ, а также 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Минобороны добавило, что командование ВСУ целенаправленно бросает в “мясные штурмы” своих военных и заставляет их пешком преодолевать минные поля.