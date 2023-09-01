Минобороны России: ВСУ намеренно бросают бойцов в "мясные" штурмы Фото: REUTERS

Командиры соединений ВСУ специально и без прикрытия бросают в мясные штурмы своих бойцов для того, чтобы они пешком проходили через минно-взрывные заграждения ВС РФ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Командование соединений украинской армии намеренно отправляет бросает в мясные штурмы личный состав без прикрытия для того, чтобы солдаты пешком преодолевали минно-взрывные заграждений наших войск", - следует из сообщения Минобороны.

Между тем, российское военное ведомство сообщило, что за прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.