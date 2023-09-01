Путин заявил, что Россия непобедима

Путин заявил, что Россия - непобедимая страна Фото: REUTERS

Россия является непобедимой страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 1 сентября, в ходе открытого урока "Разговор о важном".

Во время мероприятия в День Знаний Владимир Путин поделился с учащимися личными воспоминаниями о своих родственниках. Глава государства раскрыл некоторые подробности переписки его покойного дедушки, участника Великой Отечественной войны, со своим сыном, который приходится президенту дядей.

В переписке с фронта дедушка Путина обращался к своему сыну на “вы”. Но больше всего Путина впечатлило то, как его дед описал смерть своей супруги в окопах из-за немецкой пули.

По словам президента, ему в душу запали последние слова бабушки перед кончиной. “Она понимала, что уходит из жизни. И он понимал. И она деду, своему мужу, говорит: “Не плачь. Не расстраивай меня”. Вы представляете, какая глубина отношений у простых людей?”, - сказал Путин.

“Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы”, - сказал президент, добавив, что Россия и сейчас является такой страной благодаря своему народу.