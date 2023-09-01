ЦБ планирует продлить ограничения на операции с валютой

ЦБ планирует продлить в сентябре ограничения на операции с валютой Фото: REUTERS

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует продлить ограничения на операции с наличной валютой как минимум до конца сентября.

“Санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял, и мы должны это иметь в виду. Поэтому, в том числе мы планируем продлить ограничения на операции с наличной валютой”, — сказала Набиуллина в кулуарах конференции “10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра”.

Также она отметила, что приток наличной валюты в банки сейчас превышает спрос, чему способствует более привлекательная цена на наличные, чем весной прошлого года.

Набиуллина добавила, что данное решение вызвано сложностью процесса перевода наличной валюты в форму безналичных платежей, поэтому банки могут вводить специальные комиссии при приеме налички. При этом данная ситуация, по ее мнению, может быть временным явлением.