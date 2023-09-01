Путин: в РФ появится конкурс, развивающий традиционные ценности

Путин заявил, в России будет проводиться новый конкурс для всей семьи Фото: REUTERS

В России будет проводиться новый конкурс для всей семьи с детьми, направленный на развитие традиционных ценностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в День знаний.

По словам главы государства, ему бы очень хотелось, чтобы подобные конкурсы показывали развитие различных поколений семей, передачу традиционных семейных ценностей от поколения к поколению, а также показывали значимость семьи в российском обществе.

"Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесет свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития", - сказал Путин.

Заявки на участие в конкурсах можно будет подать начиная с 4 сентября.