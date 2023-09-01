"Мой страшный сон": жена Джигана сверкнула трусами на школьной линейке своих дочерей

Самойлова в странном наряде на школьной линейке Фото: Личная страница Вконтакте

Блогер Оксана Самойлова вместе со своим супругом рэпером Джиганом отвели 1 сентября своих трех дочек - Ариелу, Лею и Майю - на линейку в школу.

"Сегодня у нас особенное 1 сентября! У нас уже 3 школьницы... Это мой страшный сон! Как вы думаете, я выживу? Я еще никогда так сильно не боялась начала учебного года", - написала Самойлова у себя на личной странице в соцсетях.

Блогер также выложила несколько фото с мероприятия, а также показала кадры с очередной фотосессии перед началом учебного года. Все бы ничего, но одна любопытная деталь вызвала вопросы у ее многомиллионной аудитории.

35-летняя Самойлова выбрала весьма странный наряд для похода на линейку в школу. С виду это модный бежевый костюм с коротким пиджаком, оголяющим талию, но если приглядеться, то можно заметить одну сомнительную деталь. Самойлова пришла на линейку в школу в расстегнутых брюках с торчащими белыми трусами.

Подписчики в комментариях принялись критиковать жену Джигана, прозвав ее "Матерью года".

"Эта женщина вообще не понимает, как куда и зачем она идет", "Я бы со стыда сгорела если бы моя мама на линейку пришла в штанах с эффектом вылезших трусов", "Наряд у Оксаны, мягко говоря, совсем неуместный", - написали поклонники блогера. Но нашлись и те, кто положительно оценил наряд Самойловой.