Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в Самарской области

Губернатор открыл самую большую школу в Самарской области. Фото: пресс-служба Правительства СО

В Самарской области состоялось открытие крупнейшего учреждения среднего образования в регионе. Самую большую школу в губернии открыли в Автозаводском районе города Тольятти.

- Сегодня в первый раз открыла свои двери новая школа – образовательный центр «Галактика», галактика знаний, творчества и, я уверен, успеха, – подчеркнул глава, - Здесь есть все для того, чтобы ребенок получал знания высокого уровня. Здесь есть, где учиться, заниматься спортом – два больших игровых зала, тренажерный зал, замечательный бассейн на 25 метров, актовый зал на тысячу мест, две столовые. Здесь есть все для творчества, в том числе технического.

В школе – 64 учебных класса, каждый из которых оборудован техникой и автоматизированными местами для школьников и учителей. Помимо этого, в учреждении открыли специализированные компьютерные классы и лаборатории, информационно-библиотечный центр и даже телестудия. В школе также есть современный актовый зал на тысячу посадочных мест, физкультурно-оздоровительный центр, 2 больших спортзала, тренажерный и гимнастический залы, бассейн, полноразмерное футбольное поле, площадки для занятий баскетболом и волейболом, теннисный корт и многое другое.

Впервые за парты школы в этом году сели 303 первоклассника. Учреждение рассчитано на 1600 мест. Всего в регионе за последние годы построили 11 новых школ. Вклад в развитие системы образования отметили на федеральном уровне.